Роспотребнадзор допустил наступление второй волны COVID-19 осенью

18:20 | 1.05.2020

Фото: fox19.com

Специалисты Роспотребнадзора допускают, что осенью может наступить вторая волна заболеваемость коронавирусом вместе с сезонным гриппом. Информация об этом появилась на сайте Стокоронавирус.РФ.



– Есть высокая вероятность, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования коронавирусной инфекцией пойдет на спад, как и все другие респираторные инфекции. При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учебы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период, – пояснили в санитарном ведомстве.



Также в сообщении говорится о том, что в связи с отсутствием достоверных данных о профилактическом действии противогриппозной или противопневмококковой вакцин в отношении коронавируса ставить прививку от сезонного гриппа стоит не раньше августа или сентября.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»