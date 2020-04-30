В центре Екатеринбурга появились баннеры с изображениями врачей

В Екатеринбурге на здании бывшего кинотеатра «Салют» появились баннеры с изображениями врачей в конце рабочей смены. Об этом сообщает подписчица группы во ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».На баннерах помимо трех изображенных врачей, на лицах которых проступают синяки от долгого ношения защитных масок, также есть надписи: «С благодарностью к спасающим нас».