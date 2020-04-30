Экс-советника свердловского вице-губернатора арестовали за взятку

16:48 | 1.05.2020

Фото: zen.yandex.ru

Экс-советника вице-губернатора Свердловской области Владислава Русакова арестовали до 27 июня. Такую меру пресечения избрал суд города Лесного.



Как рассказали в Свердловском облсуде, постановление вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами.



Напомним, что Владислава Русакова в Екатеринбурге задержали сотрудники ФСБ по делу о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, с 2014 по 2018 годы, когда Русаков занимал должность замглавы администрации Лесного, он получил по частям взятку от предпринимателя за способствование в решении вопросов, которые входили в его компетенцию.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»