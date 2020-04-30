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16:06 | 1.05.2020

Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний»

В Хабаровск из столицы Урала доставили медвежат

В Хабаровск из уральской столицы доставили трех бурых медвежат. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии», которая и выполняла рейсы с особо ценным грузом.

Медвежат отправили в Хабаровск накануне вечером. Детенышей доставят в центр реабилитации диких животных «Утес», который возвращает бурых и гималайских медведей в дикую природу.

В Хабаровск из столицы Урала доставили медвежат


Как рассказал президент фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян, медвежатам около двух месяцев. Их обнаружили истощенными от голода жители поселка в ХМАО. Есть предположение, что браконьеры убили медведицу и оставили ее детенышей без матери. Волонтеры доставили найденышей в челябинский приют диких животных и птиц «Спаси меня» доктора Даллакяна. Там малыши прошли курс реабилитации, а также получили все сопроводительные документы.

Напомним, что ранее историей о трех найденных медвежатах поделился в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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