Депутат Госдумы Дмитрий Ионин раздает екатеринбуржцам маски

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» с командой единомышленников раздает в Екатеринбурге наборы масок. Вчера раздача проходила на Эльмаше и в Пионерском, а сегодня – на Уралмаше и ЖБИ.Напомним, что с сегодняшнего дня в столице Урала действует масочный режим, согласно которому тем, кто находится в общественных местах, необходимо надевать маску.– У нас в Свердловской области такой режим продлится ближайшие десять дней. Допустим, я нашел где заказать три тысячи масок. Два дня раздаем на улицах в моем округе. Люди благодарят. Но это - капля в море. Без системного подхода масочный режим, по сути, это запрет для многих на посещение магазинов и аптек. И усилиями отдельных общественников и депутатов это не исправить. Кто вводил «масочный режим» - тот и должен сначала эти маски людям раздать, а потом уже требовать их носить! – прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook Дмитрий Ионин.