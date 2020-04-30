Новости дня
12:43 | 1.05.2020
Фото: detki.co.il
В России подтвердили коронавирус еще у 7933 человек
Также за сутки из больниц по выздоровлению выписали 1601 человека. Таким образом, число выздоровевших пациентов увеличилось до 13 220 человек.
Помимо этого, за сутки зафиксировано 96 летальных случаев. За весь период эпидемии в стране от коронавирусной инфекции скончались 1169 человек.
Всего на данный момент в России зарегистрировано 114 431 заболевший в 85 регионах страны.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
Сегодня
12:43 | 1.05.2020
В России подтвердили коронавирус еще у 7933 человек
12:40 | 1.05.2020
В Свердловской области подтвердили еще 232 случая коронавируса
11:45 | 1.05.2020
На Среднем Урале начал действовать особый противопожарный режим
10:51 | 1.05.2020
Эпидемиологи призывают свердловчан не нарушать режим самоизоляции в майские праздники
10:15 | 1.05.2020
Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с праздником Весны и Труда
09:24 | 1.05.2020
Накануне 9 мая в Екатеринбурге закроют движение по проспекту Ленина
23:57 | 30.04.2020
Стала известна причина обрушения породы на шахте под Североуральском
21:35 | 30.04.2020
«Балконный» Первомай пройдет на Урале
21:34 | 30.04.2020
Книга о сотрудниках УГМК признана лучшим корпоративным изданием
20:56 | 30.04.2020
Производством аппаратов ИВЛ на уральском заводе будут заниматься специалисты со всей России
20:30 | 30.04.2020
В Свердловской области следователи организовали проверку по факту травмирования рабочих шахты
20:19 | 30.04.2020
В Свердловской области подвели итоги акции «Библионочь»
19:21 | 30.04.2020
В Свердловской области COVID-19 подозревают у 620 человек
19:11 | 30.04.2020
В Екатеринбурге испытывают трехсекционный низкопольный трамвай
18:47 | 30.04.2020
В Свердловской области на майские праздники энергетики будут работать в усиленном режиме
18:36 | 30.04.2020
Дефицит масок на Урале прекратится в мае
18:30 | 30.04.2020
«Пир во время чумы»: государственные и муниципальные организации Свердловской области заказали за счёт бюджета 11 иномарок на 16,4 млн рублей
18:30 | 30.04.2020
В Пермском крае начал работать Навигатор МСП
18:00 | 30.04.2020
Свердловчан попросили быть осторожными во время непогоды
17:46 | 30.04.2020
Школьники Свердловской области будут учиться в период с 6 по 8 мая
17:26 | 30.04.2020
Более 66 тысяч ветеранов в Свердловской области получили выплаты в связи с 75 годовщиной Победы
17:02 | 30.04.2020
В Свердловской области менеджер крупнейшего интернет-магазина провернула аферу на полмиллиона рублей
16:51 | 30.04.2020
Известный свердловский экс-судья Эдуард Измайлов устроился в правительственные структуры
16:47 | 30.04.2020
Более 83 тысяч жителей Свердловской области обследовались на коронавирус
16:31 | 30.04.2020
Дачники Прикамья могут купить семена и рассаду с доставкой
16:30 | 30.04.2020
В Екатеринбурге усилена дезинфекция территорий медицинских учреждений
16:11 | 30.04.2020
Жителям Екатеринбурга предлагается сделать символ Победы своими руками
16:01 | 30.04.2020
Из-за коронавируса в Екатеринбурге на две недели опечатана пекарня
16:00 | 30.04.2020
В Перми пройдет «Олимпиада по физике – Фотоника»
15:49 | 30.04.2020
Валерий Сухих: «Ограничительные меры не должны отразиться на работоспособности представительных органов»