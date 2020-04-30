В России подтвердили коронавирус еще у 7933 человек

В России за минувшие сутки лабораторно подтвердили 7933 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 3534 (44,5%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни.Также за сутки из больниц по выздоровлению выписали 1601 человека. Таким образом, число выздоровевших пациентов увеличилось до 13 220 человек.Помимо этого, за сутки зафиксировано 96 летальных случаев. За весь период эпидемии в стране от коронавирусной инфекции скончались 1169 человек.Всего на данный момент в России зарегистрировано 114 431 заболевший в 85 регионах страны.