На Среднем Урале начал действовать особый противопожарный режим

11:45 | 1.05.2020

Фото: zen.yandex.ru

С сегодняшнего дня на Среднем Урале вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Введение особого противопожарного режима подразумевает запрет на использование открытого огня. Так, в области нельзя сжигать мусор, сухую траву, солому, а также другие горючие субстанции. Кроме того, запрещено разведение костров, в частности, в мангалах, металлических бочках и прочих емкостях.



Кроме того, в населенных пунктах и на землях любого специального назначения запрещается проводить пожароопасные работы. Минприроды Свердловской области уполномочено запрещать вход и въезд в парки и леса. Соответствующие полномочия на территории муниципалитетов есть и у местных властей.



Добавим, что все силы и средства для борьбы с лесными пожарами приведены в состояние полной готовности.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»