Новости дня
10:51 | 1.05.2020
Фото: totma-region.ru
Эпидемиологи призывают свердловчан не нарушать режим самоизоляции в майские праздники
– Прирост заболеваемости в регионе стал гораздо более интенсивным, чем в предыдущие недели. Учитывая предстоящие праздники и погодные условия, а также то, что люди уже продолжительное время находятся в режиме ограничений, наверняка многим захочется более тесного общения и социализации. Но стоит с этим немного подождать. Нужно еще немного побыть на самоизоляции, предварительно – до 11 мая. Нужно выдержать этот важный период, максимально ограничив посещения общественных мест, избегая общения большими компаниями, чтобы предотвратить активное распространение инфекции, – сообщает главный эпидемиолог Минздрава Свердловской области Галина Борисевич.
Также отмечается, что необходимо соблюдать все меры предосторожности при выезде на дачу и в сад, воздержаться от визитов гостей, сбора больших компаний и необязательных поездок, чтобы эпидемия COVID-19 пошла на спад.
Напомним, что в Свердловской области также введен масочный режим, который является одним из самых важных инструментов профилактики коронавируса в области.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
Сегодня
12:43 | 1.05.2020
В России подтвердили коронавирус еще у 7933 человек
12:40 | 1.05.2020
В Свердловской области подтвердили еще 232 случая коронавируса
11:45 | 1.05.2020
На Среднем Урале начал действовать особый противопожарный режим
10:51 | 1.05.2020
Эпидемиологи призывают свердловчан не нарушать режим самоизоляции в майские праздники
10:15 | 1.05.2020
Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с праздником Весны и Труда
09:24 | 1.05.2020
Накануне 9 мая в Екатеринбурге закроют движение по проспекту Ленина
23:57 | 30.04.2020
Стала известна причина обрушения породы на шахте под Североуральском
21:35 | 30.04.2020
«Балконный» Первомай пройдет на Урале
21:34 | 30.04.2020
Книга о сотрудниках УГМК признана лучшим корпоративным изданием
20:56 | 30.04.2020
Производством аппаратов ИВЛ на уральском заводе будут заниматься специалисты со всей России
20:30 | 30.04.2020
В Свердловской области следователи организовали проверку по факту травмирования рабочих шахты
20:19 | 30.04.2020
В Свердловской области подвели итоги акции «Библионочь»
19:21 | 30.04.2020
В Свердловской области COVID-19 подозревают у 620 человек
19:11 | 30.04.2020
В Екатеринбурге испытывают трехсекционный низкопольный трамвай
18:47 | 30.04.2020
В Свердловской области на майские праздники энергетики будут работать в усиленном режиме
18:36 | 30.04.2020
Дефицит масок на Урале прекратится в мае
18:30 | 30.04.2020
«Пир во время чумы»: государственные и муниципальные организации Свердловской области заказали за счёт бюджета 11 иномарок на 16,4 млн рублей
18:30 | 30.04.2020
В Пермском крае начал работать Навигатор МСП
18:00 | 30.04.2020
Свердловчан попросили быть осторожными во время непогоды
17:46 | 30.04.2020
Школьники Свердловской области будут учиться в период с 6 по 8 мая
17:26 | 30.04.2020
Более 66 тысяч ветеранов в Свердловской области получили выплаты в связи с 75 годовщиной Победы
17:02 | 30.04.2020
В Свердловской области менеджер крупнейшего интернет-магазина провернула аферу на полмиллиона рублей
16:51 | 30.04.2020
Известный свердловский экс-судья Эдуард Измайлов устроился в правительственные структуры
16:47 | 30.04.2020
Более 83 тысяч жителей Свердловской области обследовались на коронавирус
16:31 | 30.04.2020
Дачники Прикамья могут купить семена и рассаду с доставкой
16:30 | 30.04.2020
В Екатеринбурге усилена дезинфекция территорий медицинских учреждений
16:11 | 30.04.2020
Жителям Екатеринбурга предлагается сделать символ Победы своими руками
16:01 | 30.04.2020
Из-за коронавируса в Екатеринбурге на две недели опечатана пекарня
16:00 | 30.04.2020
В Перми пройдет «Олимпиада по физике – Фотоника»
15:49 | 30.04.2020
Валерий Сухих: «Ограничительные меры не должны отразиться на работоспособности представительных органов»