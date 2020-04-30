Эпидемиологи призывают свердловчан не нарушать режим самоизоляции в майские праздники

10:51 | 1.05.2020

Фото: totma-region.ru

Эпидемиологи просят жителей Свердловской области соблюдать режим самоизоляции в майские праздники, чтобы справиться с распространением коронавирусной инфекции. Напомним, что, согласно указу президента РФ, режим нерабочих дней продлили до 11 мая.



– Прирост заболеваемости в регионе стал гораздо более интенсивным, чем в предыдущие недели. Учитывая предстоящие праздники и погодные условия, а также то, что люди уже продолжительное время находятся в режиме ограничений, наверняка многим захочется более тесного общения и социализации. Но стоит с этим немного подождать. Нужно еще немного побыть на самоизоляции, предварительно – до 11 мая. Нужно выдержать этот важный период, максимально ограничив посещения общественных мест, избегая общения большими компаниями, чтобы предотвратить активное распространение инфекции, – сообщает главный эпидемиолог Минздрава Свердловской области Галина Борисевич.



Также отмечается, что необходимо соблюдать все меры предосторожности при выезде на дачу и в сад, воздержаться от визитов гостей, сбора больших компаний и необязательных поездок, чтобы эпидемия COVID-19 пошла на спад.



Напомним, что в Свердловской области также введен масочный режим, который является одним из самых важных инструментов профилактики коронавируса в области.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»