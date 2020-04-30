Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с праздником Весны и Труда

10:15 | 1.05.2020

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к уральцам в связи с праздником Весны и Труда. Он призвал свердловчан оставаться дома на протяжении майских праздников, тем самым внося значительный вклад в скорейшее возобновление работы экономики.



– Прошу соблюдать самоизоляцию и заверяю вас – угроза заболеть реальна. Никакие шашлыки и дружеские посиделки в компании не стоят того, чтобы за них расплачиваться здоровьем. Благодарю вас за понимание и сотрудничество. Уверен, что вместе мы преодолеем все невзгоды и напасти, – обращается к свердловчанам Куйвашев.



Свердловский губернатор отметил, что сейчас усилия власти направлены на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, наиболее уязвимых категорий населения и на сохранение трудовых коллективов. Он подчеркнул, что делается все возможное для выхода с карантина с минимальными потерями.



Евгений Куйвашев также пожелал свердловчанам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, оптимизма, благополучия и успехов в труде на благо России и Среднего Урала.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»