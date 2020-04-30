Накануне 9 мая в Екатеринбурге закроют движение по проспекту Ленина

09:24 | 1.05.2020

Фото: news.myseldon.com

Накануне Дня Победы, 8 мая, с 9:45 до 11:15 в Екатеринбурге будет закрыто транспортное движение по нечетной стороне проспекта Ленина. Ограничения введут на период возложения венков к памятнику маршала Жукова.



Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал соответствующее постановление вчера, 30 марта, оно опубликовано на сайте городской администрации. Согласно документа, движение ограничат по проспекту Ленина от Восточной до Луначарского; по улице Бажова от Первомайской до Малышева; а также по улице Кузнечной от Первомайской до Малышева.



Кроме того, на время ограничения движения изменяи маршруты общественного транспорта.



Добавим, что указанным постановлением ЕМУП «Гортранс» и партнерству «Городские пассажирские перевозки» предписано обеспечить праздничное оформление общественного транспорта на 8 и 9 мая.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»