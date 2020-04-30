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09:24 | 1.05.2020
Фото: news.myseldon.com
Накануне 9 мая в Екатеринбурге закроют движение по проспекту Ленина
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал соответствующее постановление вчера, 30 марта, оно опубликовано на сайте городской администрации. Согласно документа, движение ограничат по проспекту Ленина от Восточной до Луначарского; по улице Бажова от Первомайской до Малышева; а также по улице Кузнечной от Первомайской до Малышева.
Кроме того, на время ограничения движения изменяи маршруты общественного транспорта.
Добавим, что указанным постановлением ЕМУП «Гортранс» и партнерству «Городские пассажирские перевозки» предписано обеспечить праздничное оформление общественного транспорта на 8 и 9 мая.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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09:24 | 1.05.2020
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