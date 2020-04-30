«Балконный» Первомай пройдет на Урале

21:35 | 30.04.2020

Костромина Дарья

В этом году Первомай в России, пройдет не в обычном формате в связи с пандемией и введенными в связи с этим ограничительными мерами. Так, не будет традиционных мероприятий, митингов и демонстраций в День труда. В этом году праздник пройдет непривычно для всех - в режиме онлайн.



Например, каждая профсоюзная группа приготовила свои поздравления. По словам члена профсоюза Людмилы Галаховой из села Косулино Белоярского городского округа, завтра у них в населенном пункте будет проходить так называемый «балконный» первомай, когда работники профсоюза будут находиться дома, украшая свои балконы плакатами «Мир, труд, здоровье».



Кроме этого, завтра с 10:00 до 10:30 в ряде населенных пунктов будут играть первомайские марши, когда члены профсоюза выставят колонки и включат торжественную музыку, которую сможет услышать каждый.



В перерывах между музыкой в Косулино будет транслироваться аудио из старого фильма об истории села Косулино. Сотрудники Дома культуры . в свою очередь, приняли решение сделать масочный первомай. Они будут раздавать маски, которые сделаны своими руками.

© «Вечерние ведомости»