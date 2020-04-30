Стала известна причина обрушения породы на шахте под Североуральском

23:57 | 30.04.2020

Фото: kezling.ru

Стала известна причина обрушения на уральской шахте «Кальинская» под Североуральском. Это случилось из-за микроземлетрясения.



«Обрушение произошло на горизонте 1040 метров в блоке 5 северном при производстве забойного цикла, который вызвал сейсмическое проявление горного давления с энергией 9,3*10 6 Джоулей», - цитирует источник на шахте портал URA.RU.



Из-за случившегося пострадали два рабочих 5-го разряда и один рабочий 4-го разряда, их доставили в ЦГБ Североуральска.



У 25-летнего шахтера медики обнаружили ушибы позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные раны лица, перелом скуловых костей лица. 30-летний горнорабочий получил сотрясение головного мозга и ушибы позвоночника, а 46-летний мужчина был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга, ушибами позвоночника и подозрением на перелом позвоночника.



Планируется, что в состав комиссии по расследованию случившегося войдут представители Федерации профсоюзов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»