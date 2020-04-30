Производством аппаратов ИВЛ на уральском заводе будут заниматься специалисты со всей России

20:56 | 30.04.2020

Фото: Telegram-канал «СтопCOVID-19»

Специалисты со всей страны откликнулись на призыв с уральского завода, который должен в 10 раз увеличить производство аппаратов ИВЛ, об этом сообщает Telegram-канал «СтопCOVID-19».



О необходимости привлечь к работе над производством ИВЛ на Уральском приборостроительном заводе написал в своем Instagram губернатор Евгений Куйвашев.



После этого своих сотрудников на сборку медтехники направили Завод радиоаппаратуры», Машиностроительный завод им. Калинина, «НПО автоматики» и «Вектор». Кроме того, к работе были привлечены сотрудники из контура холдинга АО «КРЭТ» ГК Ростех, концерна «Алмаз-Антей». Кроме того, на уральский завод отправились специалисты из Удмуртии и Татарстана.



«Вместе с тем, приборостроительному заводу по-прежнему требуются слесари, сборщики радиоэлектронной аппаратуры, контролеры станочных работ. В списке - более 200 вакансий», - пишет «СтопCOVID-19».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»