В Свердловской области следователи организовали проверку по факту травмирования рабочих шахты

20:30 | 30.04.2020

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Североуральске организована проверка по сообщению о травмировании нескольких рабочих шахты, об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.



По предварительным данным, происшествие случилось в шахте №13 в поселке Калья. Рабочих после случившегося доставили в больницу, при этом точное количество пострадавших не уточняется.



По итогам доследственной проверки сотрудники СКР примут процессуальное решение.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»