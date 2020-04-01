Новости дня
20:30 | 30.04.2020
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Свердловской области следователи организовали проверку по факту травмирования рабочих шахты
По предварительным данным, происшествие случилось в шахте №13 в поселке Калья. Рабочих после случившегося доставили в больницу, при этом точное количество пострадавших не уточняется.
По итогам доследственной проверки сотрудники СКР примут процессуальное решение.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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