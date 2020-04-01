В Екатеринбурге испытывают трехсекционный низкопольный трамвай

19:11 | 30.04.2020

Фото: пресс-служба АО «Уралтрансмаш»

В уральской столице проводятся тестовые испытания трехсекционного низкозольного трамвая. Речь идет о модели 71-418, произведенной АО «Уралтрансмаш».



Стоит отметить, что трамвай был презентован на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2019». По словам замдиректора по гражданской продукции АО «Уралтрансмаш» Андрея Макарова, после обкатки на территории депо вагон стали испытывать с номинальной и максимальной нагрузкой в условиях городской сети. После этого у трамвая появится сертификат соответствия, и будет запущено серийное производство.



В трамвае есть выдвижной пандус, место для инвалида-колясочника, кондиционеры и система обогрева, а также медиасистема для рекламы и демонстрации схемы движения. Длина вагона 27,8 метров. Согласно подсчетам, в него могут вместиться до 320 пассажиров.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»