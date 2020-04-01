В Свердловской области на майские праздники энергетики будут работать в усиленном режиме

18:47 | 30.04.2020

Фото: sia.ru

Энергетики Свердловской области во время майских праздников (с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая) будут работать в усиленном режиме, об этом сообщает «Облкоммунэнерго».



Во время усиленного режима энергетики не будут заниматься ремонтом объектов электросетевой инфраструктуры и будут заниматься обеспечением потребителей бесперебойным электроснабжением. Специалисты уже провели осмотры электроустановок, отвечающих за питание социально-значимых объектов.



Следует отметить, что работа с потребителями будет вестись исключительно в онлайн-формате, а во время нерабочих дней с 6 по 8 мая энергетики будут работать в штатном режиме.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»