Дефицит масок на Урале прекратится в мае

18:36 | 30.04.2020

Фото: brainbuzz.ru

К концу мая в Свердловской области может прекратиться дефицит масок. По словам министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, к этому времени производители выйти на такие объемы производства, которых будет достаточно для обеспечения средствами защиты жителей региона.



Сейчас производители ежедневно выпускают 48,5 тысяч масок, согласно поручению губернатора, объемы производства должны вырасти как минимум до 200 тысяч масок в сутки. Пересторонин же пообещал, что в мае производители смогут выпускать 365 тысяч штук в сутки, а в месяц порядка 12 млн изделий.



Стоит напомнить, что с 1 по 11 мая в Свердловской области будет действовать масочный режим. Жителям Среднего Урала надо будет использовать средства индивидуальной защиты в всех общественных местах.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»