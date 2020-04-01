Свердловчан попросили быть осторожными во время непогоды

18:00 | 30.04.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сотрудники ГУ МЧС попросили жителей Свердловской области быть бдительными и осторожными во время непогоды. Уральцы получили предупреждения о сильном ветре в виде СМС-сообщений.



«По данным синоптиков 1 мая местами в Свердловской обл. ожидается ветер с порывами до 18 м/с», - говорится в сообщении МЧС.



Напомним, что сейчас в регионе на территории 40 муниципальных образований действует противопожарный режим.



О всех непредвиденных ситуациях необходимо сообщать по номерам телефонов «101» или «112».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»