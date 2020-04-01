Еще на нескольких улицах Екатеринбурга появится знак «Остановка запрещена»

17:32 | 30.04.2020

Фото: trkterra.ru

В Екатеринбурге продолжают запрещать остановку транспорта на некоторых участках дорог. Новые знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» планируется установить во втором квартале 2020 года.



Как сообщает пресс-служба горадминистрации, такие меры будут предприняты в целях повышения пропускной способности улично-дорожной сети. Новые дорожные знаки появятся на следующих участках:



- улица Академика Сахарова (от Рябинина до Вильгельма де Геннина);

- улица Краснолесья (от Рябинина до Глухой);

- улица Дружининская (от Кунарской до Технической);

- на внутриквартальном проезде от улицы Саперов до здания № 78а/1 на ул. 8 Марта (вдоль здания № 87 на улице Декабристов, зданий № 78, 78а/4, 78а/2 и 78а/1 на ул. 8 Марта).



Отмечается, что знак «Остановка запрещена» действует в отношении всех транспортных средств, за исключением маршрутных.



Напомним, аналогичные знаки появятся на улицах Шатровая (от Патриотов до дома № 48 на Рощинской), Красноармейская (от Энгельса до Малышева) и Рассветная (от Сыромолотова до здания № 11 на Рассветной).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»