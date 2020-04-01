Более 66 тысяч ветеранов в Свердловской области получили выплаты в связи с 75 годовщиной Победы

17:26 | 30.04.2020

Фото: kiselevsk.bezformata.com

В Свердловской области выполнен Указ президента страны Владимира Путина касательно выплат ветеранам и труженикам тыла ко Дню Победы. Напомним, указ о перечислении средств был подписан Президентом России в феврале 2020 года.



Из федерального бюджета на реализацию Указа было направлено на Средний Урал 1,8 миллиарда рублей, сообщает заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда России по Свердловской области Ольга Шубина. Так, по 75 тысяч рублей получили участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, бывшие малолетние узники концлагерей, вдовы погибших в период войны с Финляндией и Японией, а также награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или медалью «За оборону Ленинграда». Выплата в размере 50 тысяч рублей предоставлена тем, кто проработал в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, а также награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.



Из регионального бюджета Свердловской области, в соответствии с местной программой, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, проживающие в регионе, получают ко Дню Победы единовременную выплату в размере пять тысяч рублей. Военнослужащим воинских частей, не входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, людям, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», узникам концлагерей, а также детям погибших военнослужащих, проходивших военную службу в составе действующей армии в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией предусмотрены выплаты в размере одной тысячи рублей. В региональном бюджете на эти цели заложено почти 82 миллиона рублей. Данную выплату в 2020 году получают более 66 тысяч человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»