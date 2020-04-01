В Свердловской области менеджер крупнейшего интернет-магазина провернула аферу на полмиллиона рублей

17:02 | 30.04.2020

Фото: zen.yandex.ru

Прокуратура Туринского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении менеджера по работе с клиентами обособленного подразделения «Туринск» крупнейшего в России интернет-магазина одежды, обуви и аксессуаров. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере).



Как сообщает прокуратура Свердловской области, в период с октября 2019 года по январь 2020 года, осуществляя свою трудовую деятельность в обособленном подразделении «Туринск» крупнейшего в России интернет-магазина одежды, обуви и аксессуаров, злоумышленница создала семь аккаунтов в приложении интернет-магазина на вымышленные имена, через которые осуществляла заказы для последующего хищения.



Когда товары поступали в подразделение, обвиняемая делала отказ в личном кабинете «клиента», упаковывала пустые коробки и отправляла обратно на склад. Товар женщина оставляла себе.



Помимо прочего, похитительница в базу данных магазина вносила ложные сведения о количестве товаров, приобретенных клиентами. Например, под предлогом отсутствия в терминале связи с банком при расчете клиентов за товар путем безналичного расчета указывала им данные своего сотового телефона с привязанной к нему банковской картой, предлагая покупателям перевести денежные средства за товар на ее банковскую карту, а в официальную программу вносила сведения о том, что клиент отказался от товара, тем самым похищая денежные средства.



В результате сумма причиненного обвиняемой ущерба превысила 490 тысяч рублей.



Уголовное дело направлено в Туринский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи за совершение указанного преступления в качестве наиболее строгого наказания предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»