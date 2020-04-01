Более 83 тысяч жителей Свердловской области обследовались на коронавирус

16:47 | 30.04.2020

Фото: news.myseldon.com

По данным на 30 апреля, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 6057 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 5149 человек.



Всего специалистами проведено 93592 исследования. Обследовано 83665 человек.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали ещё 74 случая заражение коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 703 случая COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»