В Екатеринбурге усилена дезинфекция территорий медицинских учреждений

16:30 | 30.04.2020

Фото: екатеринбург.рф

По поручению мэра Екатеринбурга Александра Высокинского коммунальные службы увеличили объемы санитарной обработки и уборки территорий медицинских учреждений уральской столицы.



«Сегодня нет такого определения – “не наша территория”. Все наше, и помогать больницам будем. Это не просьба, это приказ. Приступайте к обработке, средства найдем», – указал ранее градоначальник.



Согласно распоряжению главы региона, муниципальные структуры оперативно привлекли дополнительные единицы коммунальной техники для борьбы с распространением коронавируса на территории медицинских учреждений. Так, прилежащую к ЦГКБ №1 территорию специалисты Октябрьского ДЭУ обработали при помощи поливомоечной техники и аппаратов высокого давления.



Основная задача, стоящая сейчас перед муниципальными структурами, – проводить ежедневную тотальную обработку пространств, в том числе в ночное время, не доставляя при этом дискомфорт пациентам и медикам. «Безопасность и здоровье горожан – наш важнейший приоритет», – подчеркнул Александр Высокинский.





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»