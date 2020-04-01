Из-за коронавируса в Екатеринбурге на две недели опечатана пекарня

16:01 | 30.04.2020

Фото: megaresearch.ru

В Екатеринбурге на 15 суток приостановлена деятельность пекарни «Хлебничная» на Надеждинской из-за нарушения мер безопасности в условиях распространения коронавируса.



Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП России, в пекарне было нарушено требование по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3 КоАП РФ): посетители могли находиться в торговом помещении.

Кроме того, владелец не обеспечил своих сотрудников необходимым запасом одноразовых масок. Также в пекарне не соблюдалась периодичность проведения уборки.



Суд признал вину предпринимателя, в результате чего, помещение было опечатано на 15 дней. Также владельцу пекарни было вручено предупреждение об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»