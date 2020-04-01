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15:42 | 30.04.2020

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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту повреждения реанимобиля

Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений) в отношении 23-летнего местного жителя, который напал на автомобиль скорой помощи. Санкция за совершение преступления предусматривает лишение слободы до пяти лет.

Напомним, инцидент произошел 28 апреля на улице Амундсена. Молодой человек из хулиганских побуждений (т.е. беспричинно) спровоцировал конфликт с водителем бригады «скорой помощи», прибывшей по вызову о причинении одному из граждан телесных повреждений. В ходе конфликта подозреваемый, выражаясь грубой нецензурной бранью, из хулиганских побуждений стал забрасывать камнями автомобиль бригады «скорой помощи», повредив при этом стекла и кузов автомашины, чем причинил значительный имущественный ущерб станции скорой медицинской помощи.

В результате, органами СКР по Свердловской области был инициирован вопрос о передаче материалов проверки из полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств в органы СКР. В результате прокуратурой области указанное ходатайство областного Следственного комитета удовлетворено. В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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