В Свердловской области бывший муниципальный служащий подозревается во взяточничестве

15:26 | 30.04.2020

Фото: russia24.pro

Следственный отдел по ЗАТО Лесной СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего екатеринбуржца. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, в период с 2014 по 2018 подозреваемый занимал пост заместителя Главы администрации городского округа «Город Лесной», им была частями получена от индивидуального предпринимателя взятка в особо крупном размере за способствование в решении вопросов, входящих в компетенцию подозреваемого.



В настоящее время по уголовному делу следователем СКР выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»