В Свердловской области на вокзалах устанавливают диспенсеры с антисептиками

15:06 | 30.04.2020

Фото: oblgazeta.ru

В связи с пандемией коронавируса на вокзалах Свердловской области начали устанавливать диспенсеры с антисептиками для обработки рук. Санитайзеры уже появились на досмотровых зонах у входных групп екатеринбургского вокзала.



Как сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги, установить диспенсеры планируется также на вокзалах Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Серова, Первоуральска и Камышлова.



Добавим, что устройства с антисептиками уже имеются более чем на 400 вокзалах по всей стране. До конца мая РЖД обещает обеспечить средствами для дезинфекции рук все крупнейшие вокзалы и станции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»