На Урале посевная кампания началась раньше обычного

14:37 | 30.04.2020

Фото: novostivl.ru

Благодаря хорошей погоде сельскохозяйственные работы на Урале были запущены раньше обычного. Так, полевые работы уже начались в Алапаевском, Байкаловском, Богдановичском, Ирбитском, Каменском, Камышловском, Талицком и Сысертском округах.



В этом году массовый сев начнется в начале мая и для посева будет использовано более 98 тысяч тонн семян зерновых и бобовых культур.

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«Финансирование сельхозработ идет в плановом режиме. Аграриям по традиции активно помогают молочные заводы области, выплачивая аванс за будущие поставки молока. Министерство помогает в получении кредитов. Так, по льготным ставкам была согласована и направлена в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 91 заявка из Свердловской области на сумму два миллиарда рублей, в том числе на проведение весенне-полевых работ 66 заявок на сумму 1,1 млрд рублей», – рассказал министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»