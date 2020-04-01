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Фото: novostivl.ru
На Урале посевная кампания началась раньше обычного
В этом году массовый сев начнется в начале мая и для посева будет использовано более 98 тысяч тонн семян зерновых и бобовых культур.
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«Финансирование сельхозработ идет в плановом режиме. Аграриям по традиции активно помогают молочные заводы области, выплачивая аванс за будущие поставки молока. Министерство помогает в получении кредитов. Так, по льготным ставкам была согласована и направлена в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 91 заявка из Свердловской области на сумму два миллиарда рублей, в том числе на проведение весенне-полевых работ 66 заявок на сумму 1,1 млрд рублей», – рассказал министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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