Куйвашев: Внимание ветеранам в преддверии Дня Победы нужно оказывать с максимальной заботой об их здоровье

14:30 | 30.04.2020

Фото: vkonline.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал в преддверии Дня Победы оказывать внимание ветеранам с максимальной заботой об их здоровье.



«Мы не можем пока проводить массовые акции, но мы можем в индивидуальном порядке поздравить каждого фронтовика, найти добрые слова, поддержать, ободрить. Естественно, что делать это нужно с полным соблюдением мер безопасности, с максимальной заботой о здоровье ветеранов. Пожилые люди тяжело переживают режим вынужденной самоизоляции, и конечно, любой знак внимания, пусть бесконтактный, особенно дорог для них и значим», — сказал губернатор на заседании областного правительства.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали ещё 74 случая заражение коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 703 случая COVID-19.



Также добавим, что в этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн. Ожидается, что трансляции начнутся 9 мая в 11:00 по местному времени.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»