На Урале стартовал ГТО-челлендж, призывающий жителей к занятиям спортом дома

14:05 | 30.04.2020

Фото: rezidentia.ru

Министерство спорта Свердловской области запустило челлендж, чтобы привлечь уральцев к домашним занятиям спортом - ГТО в режиме самоизоляции.



Первые участники #ГТОчеллендж – сотрудники муниципальных центров тестирования – показали, как в условиях особого режима поддерживать двигательную активность, держать себя в форме и подготовиться к сдаче нормативов комплекса.



«Даже в условиях самоизоляции каждый из нас может продолжить подготовку к сдаче норм ГТО. Первые участники челленджа, сотрудники наших муниципальных центров тестирования – настоящие профессионалы. Но мы бы хотели, чтобы к акции присоединилось как можно больше любителей спорта и здорового образа жизни», – сказал министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт.



Призвав к занятиям свердловчан, организаторы также передали эстафету своим коллегам – региональным операторам комплекса ГТО Челябинской и Самарской областей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»