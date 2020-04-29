Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемых в поджоге иномарки

В Екатеринбурге оперативники уголовного розыска отдела полиции № 5 задержали подозреваемых в поджоге иномарки на улице Щорса.Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, 17 апреля в 01.50 в дежурную часть отдела полиции № 5 поступило сообщение о возгорании автомобилей Toyota Corolla, Skoda Octavia, Chevrolet Cobalt.На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД, полицейские изъяли ряд улик, среди которых оказалась бутылка со следами бензина, а также съемки с камер видеонаблюдения.Оперативники уголовного розыска отдела полиции № 5 установили, что в 01:36 к автомобилю Toyota подошли двое неизвестных, долго присматривались и фотографировали иномарку. Затем один из мужчин облил автомобиль легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. От огня пострадали еще два автомобиля.Сотрудники ОУР в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили марку и государственный номер иномарки, на которой скрылись предполагаемые поджигатели.Вечером 17 апреля полицейские задержали и допросили троих граждан – трижды судимого безработного исполнителя 1980 года рождения, его соисполнителя 1993 года рождения ранее 5 раз судимого и предполагаемую заказчицу 1988 года рождения - бывшую супругу потерпевшего.По предварительным данным, женщину после развода не устроило, что бывший супруг оставил себе автомобиль Toyota Corolla, который она считала своим подарком. 32-летняя местная жительница за денежное вознаграждение попросила своего знакомого 1980 года рождения сжечь иномарку. Мужчина, с его слов, получив 10 000 рублей, за 1 300 рублей позвал с собой своего бывшего сокамерника 1993 года рождения.Следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 167 УК Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.Судом в отношении троих граждан избрана мера пресечения виде подписки о невыезде.