В Свердловской области без вести пропал мужчина

13:03 | 30.04.2020

Фото: Поисковой отряд «Прорыв»

В Свердловской области в Михайловском без вести пропал 33-летний Евгений Фетисов. Его местонахождение неизвестно с 25 апреля.



Приметы: рост 190-192см, среднее телосложение, светлые короткие волосы, карие глаза. Особые приметы: шрам на запястье от ожога, видимое искривление носовой перегородки. На момент пропажи был одет в голубые джинсы, тёмно-коричневые кроссовки, чёрную куртку и вязанную шапку.



Если вы видели пропавшего мужчину – сообщите об этом руководителю отряда Наталии по номеру телефона 89000440220.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»