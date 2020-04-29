Новости дня
13:03 | 30.04.2020
Фото: Поисковой отряд «Прорыв»
В Свердловской области без вести пропал мужчина
Приметы: рост 190-192см, среднее телосложение, светлые короткие волосы, карие глаза. Особые приметы: шрам на запястье от ожога, видимое искривление носовой перегородки. На момент пропажи был одет в голубые джинсы, тёмно-коричневые кроссовки, чёрную куртку и вязанную шапку.
Если вы видели пропавшего мужчину – сообщите об этом руководителю отряда Наталии по номеру телефона 89000440220.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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