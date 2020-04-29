Число заражённых COVID-19 в России превысило 100 000

За минувшие сутки в России выявлены 7099 новых случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. Общее число заражённых достигло 106498 человек.За сутки умер еще 101 пациент с COVID-19. Всего скончались 1073 человека. Выздоровели 11619 человек (+1333 человека за последние сутки).В стране проведены свыше 3,49 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции (+194,5 тысячи тестов за последние сутки).