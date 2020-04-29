Застрявшие в Азербайджане уральцы смогут вылететь в Красноярск

12:25 | 30.04.2020

Фото: Катерина Якушева

Жители Свердловской области, которые остались в Азербайджане, смогут прилететь в Красноярск. Об этом сообщает Telegram-канал Минкомсвязи РФ.



По предварительному графику, вывозной рейс № SVR9852 Баку — Красноярск запланирован на 2 мая. Вылет воздушного судна из Баку запланирован на 14:00 по местному времени.



Перелёт будет возможен только для граждан России, которые проживают в Красноярском крае, в Свердловской, Иркутской, Томской, Омской, Кемеровской областях, а также Республиках Алтай и Хакасия.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»