УрФУ организует в Екатеринбурге всероссийский студенческий фестиваль

12:03 | 30.04.2020

Уральский федеральный университет в честь столетия ВУЗа организует в Екатеринбурге всероссийский студенческий фестиваль. Мероприятие пройдёт в течение пяти дней в октябре 2020 года.



«Студенческий фестиваль станет площадкой, на которой мы соберем сотни представителей вузов России и тысячи наших студентов с целью отпраздновать наше столетие», - заявил председатель Союза студентов УрФУ Ойбек Партов на пресс-конференции.



Кроме того, он отметил, что на фестивале будет представлено несколько направлений студенческой жизни, в том числе лидерство, наука, спорт и культура. По каждому из них студенческие организации со всей страны смогут обмениваться опытом и получать новые знания.



Площадки фестиваля будут разбросаны по всему городу и будут находиться не только на территории университета. У студентов УрФУ будет возможность свободно посещать мероприятия.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»