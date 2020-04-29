На Урале может находиться пропавший ребёнком в 1994 году мужчина

11:48 | 30.04.2020

В Тверской области в 1994 году пропал Алексей Климов (дата рождения – 27.03.1982). Мужчина может находиться на Урале. Следственные органы СКР по Тверской области расследуют уголовное дело по факту его безвестного исчезновения.



По данным следствия, 16 октября 1994 года, около 10:20, Климов вышел гулять из дома на улице Гагарина, 46 в Лихославле. С тех пор его местонахождение неизвестно.



Приметы на момент исчезновения: глаза карие, нос прямой, волосы прямые чёрные, рот приоткрыт. Особые приметы: на животе слева имеется шрам, плохо развита речь, мог назвать только свое имя, фамилию выговорить не мог, страдает психическим заболеванием.



Был одет в вязаную шапку красного цвета, чёрную нейлоновую куртку, шерстяной свитер бордового цвета, коричневые кожаные ботинки на шнурках.



Если вы знаете, где может находиться пропавший – сообщите об этом по номеру телефона 8-(48-22) 34-33-86.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»