В Екатеринбурге закроют движение по улице Фрезеровщиков

11:33 | 30.04.2020

Фото: Екатеринбург.рф

В Екатеринбурге акционерное общество «Инженерно-строительный центр УГМК» закроет движение транспорта по улице Фрезеровщиков. Ограничение введено из-за строительства трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой.



Предприятие ограничит движение трамваев – на перекрёстке улиц Фрезеровщиков и Старых большевиков с 12 мая по 10 июля 2020 года; троллейбусов – на перекрёстке улиц Фрезеровщиков и Старых большевиков с 12 мая по 28 августа 2020 года; автомобилей – на перекрёстке улиц Фрезеровщиков и Старых большевиков с 12 мая по 10 июля 2020 года и по улице Фрезеровщиков (от улицы Старых большевиков до улицы Шефской) с 20 июня по 28 августа 2020 года.



Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям, а также заранее планировать свой маршрут и обращать внимание на знаки.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»