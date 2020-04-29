Первоуральск начали украшать ко Дню Победы

11:19 | 30.04.2020

Фото: пресс-служба администрации муниципалитета

Первоуральск начали украшать к 9 Мая. Так, праздничные баннеры уже монтируют на улицах Индустриальной, Ленина, пр. Космонавтов и пр. Ильича.



При въезде в Первоуральск и на центральной аллее на пр. Ильича установят баннеры с ретро-фотографиями. Они будут посвящены труженикам тыла и городским предприятиям, работавшим в годы Великой Отечественной войны



Сегодня, 30 апреля, на Ватутина размещены детские иллюстрации, сделанные по мотивам стихов о войне. В майские праздники на аллее появится арка, посвященная празднованию Дня Победы. Также к 9 Мая на территории городского округа в порядок приведут 17 памятников и мемориалов.



«Первоуральск внёс большой вклад в приближение Великой Победы. На территории города во время Великой Отечественной работало около тридцати предприятий металлургической, горнодобывающей, химической и других отраслей промышленности, обеспечивающие потребности страны и обороны»,– говорит замглавы Первоуральска по управлению социальной сферой Любовь Васильева.



В годы войны в Первоуральске выпускали трубы для авиации, танкостроения и ракетной техники, огнеупоры для строительства металлургических печей, химическую оборонную продукцию, в том числе и авторскую противотанковую зажигательную смесь 2Х.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»