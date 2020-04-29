В Первоуральске ночью из-за пожара в жилом доме эвакуировали 14 человек

10:41 | 30.04.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Первоуральске произошёл пожар в квартире на третьем этаже четырёхэтажного жилого дома на улице Ватутина.



Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 04:54. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 10 человек личного состава.



«Пожарно-спасательными подразделениями эвакуированы 14 человек, в том числе три человека по автолестнице»,- сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Пожар потушили в течение двух минут. Информации о пострадавших нет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»