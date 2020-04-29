Под Екатеринбургом прошла тренировка салюта в честь Дня победы

10:05 | 30.04.2020

На полигоне под Екатеринбургом артиллеристы ЦВО провели первую тренировку салюта. Расчёты ЗИС-3 дадут 30 праздничных залпов. Также в честь 75-летия со Дня Победы ожидается фейерверк из 500 салютных изделий.



Как сообщили в ЦВО, накануне расчёты 76-мм противотанковых пушек ЗИС-3 образца 1942 года отработали слаженность и синхронность выстрела. Артиллеристы выполнили несколько десятков залпов с интервалом в 30 секунд.



Напомним, в этом году в Екатеринбурге традиционный парад военной техники отменён. 9 Мая, согласно плану, пройдёт парад воздушной техники. Акция «Бессмертный полк» пройдёт в дистанционном формате – жители города выйдут с портретами ветеранов на балконы в 19:00.



Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявлял, что праздничный салют состоится, если удастся продумать, как избежать массового скопления людей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»