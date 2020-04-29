В Екатеринбурге по требованию прокуратуры с объекта культурного наследия сняли вывеску

09:55 | 30.04.2020

Фото: Макеев

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга проверила соблюдение требований законодательства об охране объектов культурного значении. Так, проварки подвергся «Дом технической учебы Уралмашзавода» (ул. Культуры, д. 2/пр. Орджоникидзе, д. 1).



Ранее в СМИ появилась информация о выполнении работ в помещениях № 72-77 первого этажа. В ходе надзорных мероприятий факт выполнения работ не подтвердился.



Вместе с тем зафиксировано, что часть фасада затянута баннером «Скоро открытие». Над входом размещается крупногабаритная информационная конструкция.



Таким образом, в ходе проверки установлено, что арендатор нарушил Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».



Прокуратура района в адрес арендатора внесла представление с требованием об устранении нарушений. В настоящее время оно находится на рассмотрении, однако незаконно размещенные баннер и информационную конструкцию сняли.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»