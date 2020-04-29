Более 5 млн масок в месяц будут изготавливать в Новоуральске

09:28 | 30.04.2020

Фото: Катерина Якушева

В Новоуральске на площадке завода «Медсинтез» заработала линия по производству медицинских масок. Согласно плану, там будут изготавливать более пяти миллионов масок в месяц.



Как сообщает пресс-служба ООО «Фонд святой Екатерины», продукция в первую очередь будет поступать в медицинские и социальные учреждения региона.



Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбург прибыли две линии по производству масок – одна предназначена для Свердловской области, другая – для Челябинской. Кроме того, в ближайшее время на Средний Урал доставят ещё одну линию производства, которая позволит в два раза увеличить объёмы производства масок – до 10 млн штук в месяц. Новое оборудование также будет работать на «Медсинтезе».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»