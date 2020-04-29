Роспотребнадзор проверил качество работы управляющих компаний по дезинфекции Октябрьского района Екатеринбурга

21:51 | 29.04.2020

Фото: aif.ru



Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверили качество работы управляющих компаний в подъездах многоквартирников по дезинфекции в Октябрьском районе Екатеринбурга, об этом сообщает Telegram-канал «СтопCOVID-19».



Чтобы провести экспертизу, санитарные врачи брали 5 проб, которые проверят в лаборатории в течение 3-4 дней.



Напомним, что губернатор Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов в майские праздники усилить дезинфекцию. В местах, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом она должна проводиться раз в три дня.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»