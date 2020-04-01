«Уральские авиалинии» доставляют на дом «самолетную» еду

21:07 | 29.04.2020

Фото: airlines-inform.ru

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила сервис доставки на дом бортового питания. Стоимость обеда для «пассажиров» класса эконом из Екатеринбурга составляет 700-900 рублей.



Отметим, что заказать еду «из самолета» можно в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Россиянам предлагается на выбор несколько вариантов блюд: с курицей, мясом или рыбой.



Доставку можно заказать только екатеринбуржцам, проживающим в пределах ЕКАД. Стоимость доставки составляет 250 рублей, однако клиентам, заказавшим блюд больше чем на 1000, еду привезут бесплатно.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»