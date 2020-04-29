В больнице №40 Екатеринбурга прошло первое переливание плазмы крови для лечения COVID-19

20:20 | 29.04.2020

Фото: Telegram-канал «СтопCOVID-19»

В екатеринбургской больнице №40 прошло первое переливание плазмы крови для лечения коронавируса, об этом сообщает Telegram-канал «СтопCOVID-19».



Переливание крови длилось два часа, до этого такой метод лечения применялся только в Москве.



«Эффективность лечения донорскими антителами может проявиться со временем. Теперь это один из методов комплексного лечения пациентов с новым COVID-19», — сказал завотделением инфекционной реанимации ГКБ №40 Дмитрий Бельский.



Отметим, что сейчас доноров, вылечившихся от COVID-19, ждут на Областной станции переливания крови.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»