Свердловчан призвали участвовать в акции «Сад памяти» дистанционно в преддверии Дня Победы

19:30 | 29.04.2020

Фото: ivgoradm.ru

В преддверии Дня Победы свердловчан призвали дистанционно участвовать в международной акции «Сад памяти». Онлайн формат выбран из-за ограничений по коронавирусу.



Как рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, организаторы перенесли основные массовые мероприятия акции на осень, но уральцы могут высадить деревья на собственном участке и отметить его на интерактивной карте. Информацию о посаженном дереве можно разместить на сайте садпамяти2020.рф, а также опубликовать фотографию в соцсетях.



Кроме того, можно подготовить работу в жанре изобразительного или декоративно-прикладного искусства, её фотографию также нужно выложить в соцсети.



Добавим, что по словам министра природных ресурсов Свердловской области Алексея Кузнецова, 1 мая специалисты лесного хозяйства также высадят 31 312 саженцев сосны, ели, кедра и лиственницы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»