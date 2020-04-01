В Свердловской области начата подготовка к следующему отопительному сезону

19:11 | 29.04.2020

Фото: peepcity.ru



Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о начале подготовки к отопительному сезону 2020/2021, об этом сообщает департамент информполитики региона.



Так, до 1 июня все муниципалитеты должны будут подвести итоги нынешнего отопительного сезона и разработать план мероприятий на следующий год, а в управление Ростехнадзора будут предоставлены графики работы муниципальных комиссий по проверке готовности к зиме теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Комплекс подготовительных мероприятий будет завершен до 15 сентября этого года.



Следует отменить, что согласно итогам этого отопительного сезона, по сравнению с прошлым количество нарушений снизилось почти на 25%, а аварийность на тепловых и водопроводных сетях уменьшилась на 54,5% и 37,8%.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»