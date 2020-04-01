Под медицинским наблюдением из-за коронавируса в Свердловской области находится 16741 человек

18:43 | 29.04.2020

Фото: markets.businessinsider.com

В Свердловской области под наблюдением врачей из-за коронавируса находится 16741 человек, об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.



За сутки на COVID-19 было обследовано 1365 человек. В стационарах области находятся 553 человека с подозрением на заболевание.



Напомним, что сейчас в Свердловской области лабораторно подтверждено 629 случаев заражения, причем 88 человек уже здоровы и выписаны из больниц. Больше всего случаев выявили медики Екатеринбурга, всего в городе заболели 472 человека.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»