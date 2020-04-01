В Свердловской области продолжится рост заболеваемости COVID-19

18:20 | 29.04.2020

Фото: imgtest.mir24.tv



Свердловская область ещё не прошла пик заболеваемости коронавирусом, об этом заявил главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских на брифинге.



«Мы видим существенный ежедневный прирост заболевших. Прогнозируем, что рост будет продолжиться в ближайшие дни. А то, насколько долго он будет продолжаться, зависит от того, как мы будем себя вести, в том числе в предстоящие праздники», - сказал Козловских.



Также врач призвал свердловчан максимально ограничить контакты, а тем, у кого есть возможность, покинуть город на автомобиле в близком кругу. От встреч с соседями и друзьями Козловских также рекомендовал воздержаться.



«Из всей статистики в 629 случаев у нас могло бы не быть 250 случаев, когда вирус был получен именно из-за таких контактов со знакомыми и родственниками», - подчеркнул он.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»