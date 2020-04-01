В сквере за екатеринбургским Оперным театром перекладывают новую плитку

18:09 | 29.04.2020

Фото: znak.com

В Екатеринбурге в сквере за Оперным театром перекладывают новую плитку. Как рассказали в мэрии, там исправляются недочеты, которые были выявлены во время сдачи объекта.



Планируется, что работы завершатся 25 маю, после чего их качество будет оценивать комитет по благоустройству.



Напомним, что работы по реконструкции сквера были завершены зимой.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»